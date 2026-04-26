La Liga Bonaerense de Freestyle pasó por Azul con una jornada de música y cultura urbana

Este domingo se realizó en el SUMAC de Azul una nueva fecha de la Liga Bonaerense de Freestyle, en una propuesta que reunió a jóvenes competidores y a un importante marco de público que acompañó la actividad.

El encuentro formó parte de una iniciativa impulsada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, con articulación local de la Dirección de Políticas Juveniles, y tuvo como eje promover espacios de participación para las juventudes a través de la cultura urbana.

Durante la jornada hubo batallas de freestyle y distintas expresiones vinculadas a la escena local, en un evento que convocó a competidores y seguidores del género en un ámbito pensado para el intercambio y la expresión artística.

La Liga Bonaerense de Freestyle viene desarrollando encuentros en distintos puntos de la provincia con el objetivo de fortalecer estos espacios culturales y acercar propuestas gratuitas para jóvenes. En Azul, la actividad tuvo lugar en el SUMAC y contó con una destacada convocatoria.