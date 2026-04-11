Lorenzo Daniel Juan “Pocho” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 11 de abril de 2026 a los 77 años de edad. Su hija Betina; sus hermanos Javier y Rubén; su hermana Blanca; su hermana política Delia; sus sobrinos Yesica, Verónica, Rubén, Karen y Tamara; sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Sin velatorio. Sin responso. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el día domingo 12 de abril a las 09:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de barrio Coronel Dorrego. Nacido en Olavarría. Albañil jubilado.