María Teresa Cuffari de Barraza «Mary» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 24 de Diciembre de 2025 a los 70 años de edad.
Su esposo: Oscar Barraza.
Sus hijos: Gabriela y Javier Barraza.
y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: Sala «A» de Sierras Bayas, comienza 9hs, finaliza 12hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente.
CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.
DÍA Y HORA: A confirmar.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Sierras Bayas.
Lugar de nacimiento: Olavarría.
Actividad que desarrollaba: Jubilada.