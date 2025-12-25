María Teresa Cuffari  de Barraza «Mary» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 24 de Diciembre de 2025 a los 70 años de edad.



Su esposo: Oscar Barraza.

Sus hijos: Gabriela y Javier Barraza.

y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: Sala «A» de Sierras Bayas, comienza 9hs, finaliza 12hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente.

CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.

DÍA Y HORA: A confirmar.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Sierras Bayas.

Lugar de nacimiento: Olavarría.

Actividad que desarrollaba: Jubilada.