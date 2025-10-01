Mauricio Javier Ponce «Platino» (Q.E.P.D.)
Mauricio Javier Ponce «Platino» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 01 de Octubre de 2025 a los 46 años de edad.
Sus HIJOS: ELIAS, EZEQUIEL, BENJAMIN Y JOAQUÍN.
SUS PADRES, HERMANOS Y DEMÁS DEUDOS participan su fallecimiento.
VELATORIO: No se realiza velatorio
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz
DÍA Y HORA: Jueves 2 de Octubre de 2025- 8.30 hs.
Barrio en el que vivía: Bº MICROCENTRO
Lugar de nacimiento: LA PLATA
Actividad que desarrollaba: COMERCIANTE.