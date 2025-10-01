Mauricio Javier Ponce «Platino» (Q.E.P.D.)

Mauricio Javier Ponce «Platino» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 01 de Octubre de 2025 a los 46 años de edad.

Sus HIJOS: ELIAS, EZEQUIEL, BENJAMIN Y JOAQUÍN.
SUS PADRES, HERMANOS Y DEMÁS DEUDOS participan su fallecimiento.

VELATORIO: No se realiza velatorio

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Jueves 2 de Octubre de 2025- 8.30 hs.

Barrio en el que vivía: Bº MICROCENTRO

Lugar de nacimiento: LA PLATA

Actividad que desarrollaba: COMERCIANTE.

