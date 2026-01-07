Miguel Ángel Tobar “Lito” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 7 de enero de 2026 a los 76 años de edad. Su esposa Dora Iseppi; sus hijas Marcela, Valeria y Julieta; sus hijos políticos Néstor Scavuzzo y Daniel Beratz; sus nietos Manuela y Morena Mondello, Camila Larregina y Juan Scavuzzo; su bisnieto Eithan Ayala y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio en la sala de la localidad de Hinojo, el miércoles 7 de enero de 15:00 a 00:00 horas y el jueves 8 de enero de 07:00 a 10:00 horas. Responso en la Capilla Ardiente. Inhumación por cremación en el Crematorio Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Vecino de Hinojo. Nacido en Hinojo. Retirado del Servicio Penitenciario Bonaerense. Servicio adherido a Coopelectric.