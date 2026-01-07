Histórico: En febrero se realizará la subasta pública para vender el Complejo Casino de Necochea

El municipio de Necochea avanza en el proceso de venta del histórico Complejo Casino, uno de los inmuebles más emblemáticos de la costa atlántica bonaerense. En las últimas horas, el intendente Arturo Rojas encabezó una reunión de trabajo en el Palacio Municipal para ultimar los detalles operativos de la subasta pública, que ya tiene fecha confirmada.

Según se informó oficialmente, el remate se realizará el miércoles 11 de febrero, a partir de las 15 horas, en el Salón de Actos de la Municipalidad de Necochea. La jornada marcará un punto clave en el futuro del edificio ubicado frente al mar, cuya situación de deterioro y abandono ha sido motivo de debate y gestiones durante los últimos años.

Del encuentro participaron funcionarios del gabinete municipal y representantes del ámbito profesional vinculados al proceso. Acompañaron al jefe comunal la subsecretaria de Legal y Técnica, Paula Faramiñán, el presidente del Colegio de Martilleros de Necochea, Rolando Rodríguez, la martillera Mariana Ortega —designada por sorteo público para encabezar la subasta— y la abogada Patricia Ortega, quienes tendrán a su cargo la supervisión técnica y legal del remate.

Desde el municipio se confirmó además que la subasta contará con la presencia de autoridades de la provincia de Buenos Aires, un respaldo considerado clave debido a que el complejo está vinculado a la explotación del juego, competencia que depende del Instituto Provincial de Lotería y Casinos.

El inmueble, ubicado entre las avenidas 2, 91 y 79, representa un activo estratégico por su valor inmobiliario y su localización privilegiada en el frente costero. La articulación entre el gobierno local y el Colegio de Martilleros apunta a garantizar un proceso transparente y abierto a potenciales inversores, tanto nacionales como internacionales.

Durante la reunión se revisaron los plazos legales y los requisitos técnicos que regirán la jornada del remate, con el objetivo de que toda la documentación y los pasos administrativos estén debidamente cumplimentados antes del 11 de febrero.

El Complejo Casino atravesó en los últimos años distintas etapas de abandono y sufrió graves daños, entre ellos un incendio que afectó gran parte del sector del teatro. Ante este escenario, la gestión municipal impulsó la decisión de avanzar con la venta del predio como alternativa para su recuperación integral.

El objetivo declarado es que el espacio deje de ser un edificio en desuso y se transforme en un nuevo polo de desarrollo turístico, hotelero y residencial, con impacto positivo en el empleo y en la actividad económica de la región.

En las próximas semanas se espera que se difundan más detalles sobre el pliego de bases y condiciones y los valores de referencia para la subasta, mientras crece la expectativa en torno a una operación que definirá el destino de uno de los íconos arquitectónicos de la costa bonaerense.