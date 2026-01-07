Verano 2026: alta ocupación en los principales destinos turísticos del país en el inicio de la temporada

(NA) – La temporada de verano 2026 comenzó con niveles elevados de ocupación en los principales destinos turísticos de la Argentina, con la Costa Atlántica encabezando la demanda de plazas de alojamiento y registros que, en algunos casos, alcanzan el nivel pleno.

Según datos difundidos por la Secretaría de Turismo de la Nación, durante los primeros días del año se verificó una “alta ocupación hotelera y parahotelera en diversos destinos del país”, con porcentajes que oscilaron entre el 75% y el 100% en ciudades emblemáticas del turismo estival.

Entre los destinos más elegidos por los argentinos se destacan Pinamar, Villa Carlos Paz y Las Grutas, donde las reservas superan el 90%. En San Martín de los Andes la ocupación ronda el 85%, mientras que en Misiones y Tafí del Valle los registros superan el 75%.

El inicio de la temporada confirma una tendencia que se repite en los últimos años: predominan las escapadas cortas por sobre las estadías prolongadas, especialmente hacia balnearios y ciudades costeras, que vuelven a liderar las preferencias del turismo interno.

En ese contexto, el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, afirmó que “estamos en el inicio de una temporada espectacular para todo el país”, y subrayó el impacto positivo del movimiento turístico en la generación de empleo y en el impulso de las economías regionales.

La costa atlántica, con números destacados

Mar del Plata cerró los últimos días de diciembre con una ocupación superior al 75% y un piso de reservas cercano al 60% para la primera semana de enero, cifra que se incrementa con las llegadas de último momento. En Pinamar, la ocupación superó el 80%, mientras que Cariló inició la temporada con un 100% de ocupación, según la Cámara de Turismo local.

Mar de las Pampas también mostró un arranque fuerte, con niveles superiores al 90%, y en todo el partido de Villa Gesell el promedio alcanzó el 93%. Monte Hermoso recibió el 2026 con ocupación prácticamente plena tanto en alojamientos hoteleros como extrahoteleros.

En Necochea, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Productivo informó que cabañas y aparts alcanzaron el 80% de ocupación, mientras que las inmobiliarias reportaron picos del 90 al 100% durante los primeros días del año.

Buen desempeño en otros destinos del país

En Córdoba, Villa Carlos Paz registró un 90% de ocupación en el inicio de la temporada, con expectativas de un verano con alto volumen de turistas. Miramar de Ansenuza, en tanto, comenzó el año con un 92%.

En Río Negro, San Antonio Oeste informó una ocupación del 94,6%, con cifras similares en Las Grutas. Bariloche, por su parte, ronda el 80% de ocupación en la primera semana de enero.

San Martín de los Andes volvió a mostrar una fuerte demanda espontánea, alcanzando un 85% de ocupación, según datos oficiales del Ministerio de Turismo de Neuquén.

En el norte del país, Tafí del Valle llegó al 75% de ocupación hotelera y San Javier al 70%, mientras que en Misiones la ocupación alcanzó el 70% y se registraron más de 5.000 ingresos diarios al Parque Nacional Iguazú durante el último fin de semana.

Entre Ríos también mostró cifras positivas: Gualeguaychú informó un 80% de ocupación, con fuerte incidencia del Carnaval del País, y Colón alcanzó el 85%. En Mendoza, San Rafael promedia un 82% de ocupación, con especial demanda en cabañas ubicadas en zonas de ríos y naturaleza.

El panorama general muestra un inicio de temporada sólido, con alto movimiento turístico y expectativas favorables para los próximos meses en gran parte del país.