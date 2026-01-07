A pocas horas de Olavarría: El balneario de la costa bonaerense donde viven solo 20 personas

En el sur de la provincia de Buenos Aires existe una pequeña localidad costera que parece detenida en el tiempo. Con poco más de 20 habitantes estables durante el año, Arenas Verdes se presenta como una de las joyas menos conocidas de la Costa Atlántica, ideal para quienes buscan descanso, naturaleza y desconexión total del ritmo urbano.

Este balneario pertenece al partido de Lobería y se encuentra a solo media hora de Necochea y a unos 300 kilómetros de Olavarría, una distancia accesible para una escapada corta sin multitudes ni caos turístico.

Lo que distingue a Arenas Verdes es su entorno rústico y natural. La playa es amplia, de arena fina, rodeada de médanos y pinos que construyen un paisaje poco habitual en la costa argentina. A diferencia de otros destinos más concurridos, aquí el silencio y el contacto con la naturaleza son protagonistas. Además, el balneario cuenta con servicio de guardavidas, lo que permite disfrutar del mar con mayor tranquilidad.

Sobre la costa funcionan algunos paradores donde se puede encontrar comida rápida, rabas, mariscos y cerveza artesanal. También hay una pequeña proveeduría y un restaurante emblemático del lugar: La Fonda de Guillermina, reconocido por la calidad de sus empanadas y por la historia de su dueña, una verdadera pionera gastronómica de este destino.

El mar es otro de los grandes atractivos. Arenas Verdes se convirtió en un punto elegido por quienes practican deportes náuticos. Es habitual ver surfistas en busca de buenas olas, además de fanáticos del kayak y el stand up paddle, entre otras actividades acuáticas.

Aunque históricamente recibió turismo regional, en los últimos años Arenas Verdes comenzó a ser descubierta por visitantes de distintos puntos del país que buscan destinos alternativos, alejados del turismo masivo. La oferta de alojamiento incluye cabañas, bungalows y pequeños complejos habitacionales, en sintonía con el perfil tranquilo del lugar.

Arenas Verdes es, sin dudas, una gema escondida de la Costa Atlántica bonaerense, perfecta para quienes prefieren playas amplias, naturaleza intacta y la sensación de estar en un rincón casi secreto del mapa.