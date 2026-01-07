Obras de empedrado e iluminación mejoran la conectividad y la seguridad en Domselaar

El Municipio de San Vicente continúa con el plan de mejoras urbanas en Domselaar, con obras de empedrado, nivelación y colocación de luminarias LED que optimizan la circulación y la seguridad en los accesos a distintos barrios de la localidad.

El intendente Nicolás Mantegazza supervisa los trabajos de colocación de luminarias LED en Domselaar, una intervención que mejora la visibilidad y seguridad en las principales arterias de la localidad.

La gestión del intendente Nicolás Mantegazza avanza con un plan sostenido de infraestructura urbana en Domselaar. En los últimos meses, se realizaron trabajos de empedrado, mantenimiento y zanjeo sobre calles como Matienzo, Mario Bravo, Sargento Cabral y Gabriela Mistral, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y el drenaje pluvial.

Estas obras no solo benefician a los vecinos de la localidad, sino que también favorecen la circulación del transporte público y la conexión con los accesos principales de los barrios privados y cerrados de la zona, entre ellos Estancias de Domselaar Chico, Domselaar Chico, Los Tilos y Las Margaritas.

Obras de empedrado sobre la calle Matienzo, una vía clave para los accesos a los barrios cerrados Domselaar Chico, Estancias de Domselaar Chico, Los Tilos y Las Margaritas.

Además, la renovación de luminarias LED forma parte de un plan integral de modernización del alumbrado público, que contribuye a reducir el consumo energético y brindar mayor iluminación en las calles más transitadas.

Maquinaria municipal trabaja sobre el empedrado de las calles de Domselaar, mejorando los accesos y facilitando la circulación de los vecinos hacia los distintos barrios de la zona.

Gracias a estas obras y a la ampliación del recorrido de la línea 503 de colectivos, se consolida una mejor conectividad en toda la localidad, beneficiando tanto a los barrios residenciales como a los nuevos desarrollos comerciales sobre la calle Mario Bravo, donde se instalaron comercios de cercanía que acompañan el crecimiento poblacional de la zona.

De esta manera, Domselaar continúa fortaleciendo su infraestructura urbana con obras que mejoran la calidad de vida de sus vecinos y acompañan el crecimiento sostenido del partido de San Vicente.