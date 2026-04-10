Raquel Luján «Negra» Guevara vda. de Labarrieta (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 10 de abril de 2026 a los 88 años de edad. Sus hijas, hijos políticos y nietos participan su fallecimiento.

Velatorio: España 2942, Departamento «B». El mismo cierra a las 22:00 hs y reabre a las 08:30 hs. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: A confirmar. Día y hora: A confirmar. Servicio: Adherido a Coopelectric.

Raquel Luján Guevara nació en Tapalqué, era jubilada y pensionada, y residía en el barrio Pueblo Nuevo.