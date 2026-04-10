Colisión en el microcentro de Olavarría dejó a un hombre hospitalizado

​Un siniestro vial se produjo este viernes en la intersección de las calles España y Necochea, en el microcentro de la ciudad. El hecho involucró a dos automóviles marca Volkswagen.

​De acuerdo con la información recabada en el lugar, los vehículos impactaron en la esquina y, como consecuencia del choque, uno de los rodados realizó un semitrompo. El conductor de dicho automóvil sufrió un golpe en la cabeza contra el parante de la unidad, lo que le provocó la pérdida de conocimiento.

​Una ambulancia del servicio de salud pública se hizo presente en el sitio y trasladó al hombre al Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura» para su atención médica. Por su parte, el conductor del segundo vehículo resultó ileso.

​Personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría mantiene el tránsito interrumpido en la zona. La circulación permanecerá restringida hasta que se logre constatar la gravedad de las lesiones de la víctima y se completen las tareas de rigor.