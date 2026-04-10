Bomberos de Olavarría y el Tejetón solidario amplían la asistencia en la ciudad

La red solidaria de Bomberos de Olavarría continúa creciendo a partir del trabajo conjunto entre la Subcomisión de Damas y el Tejetón Solidario, con el objetivo de acompañar a instituciones y familias de la ciudad.

En ese marco, y en articulación con Cáritas, se recibieron donaciones que incluyeron ropa, juguetes y distintos elementos, los cuales están siendo clasificados para garantizar una distribución organizada según edades y necesidades.

Las primeras entregas ya se concretaron en diferentes espacios de la comunidad, entre ellos el Jardín N° 15, el servicio de Neonatología del Hospital Municipal, salitas de atención primaria, el Jardín Belén, la Sala de Primeros Auxilios del barrio Belén y juntas vecinales.

Desde la organización indicaron que el trabajo continúa, ya que aún resta avanzar con la entrega de donaciones en otras instituciones de la ciudad.

En paralelo, sigue en marcha el Tejetón Solidario, una iniciativa que convoca a la comunidad a colaborar con prendas tejidas y ropa, que se reciben en el Cuartel Central de Bomberos.

Estas acciones reflejan un compromiso sostenido con la comunidad, consolidando una red solidaria que permite brindar asistencia a distintos sectores de Olavarría.