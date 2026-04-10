Martín Endere en CoNverSo: «IOMA tiene un déficit de atención que es estructural”

Al referirse al panorama general, Endere fue contundente y marcó que los problemas no son recientes sino estructurales. En ese sentido, al introducir el tema sanitario, señaló: “Centrémonos simplemente en algunas cuestiones: IOMA… IOMA tiene un déficit de atención que es estructural de hace mucho tiempo y cada vez peor”.

El legislador enmarcó esta situación dentro de lo que definió como un deterioro sostenido en distintos ámbitos de la gestión provincial, y vinculó el caso del IOMA con una lógica más amplia.

En esa línea, había planteado previamente que la provincia atraviesa una crisis profunda: “La provincia de Buenos Aires está muy mal, no es de ahora, ya hace mucho tiempo que viene sucediendo”.

A partir de allí, cuestionó la respuesta del gobierno bonaerense frente a estos problemas y consideró que existe una tendencia a trasladar responsabilidades. “Creo que hoy el gobernador encontró una salida, un escape que es echar las culpas al gobierno nacional”, sostuvo.

Dentro de ese esquema, el funcionamiento del IOMA aparece, según Endere, como uno de los ejemplos más claros de falencias estructurales que se sostienen en el tiempo sin soluciones de fondo.