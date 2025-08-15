Raúl César Seoane «Chino»  (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 14 de Agosto de 2025 a los 72 años de edad.

Sus hijos; sus hijos políticos; sus nietos; sus sobrinos; su hermana política y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «D «. Viernes 15/08 de 07:30 a 10:30 Hs.

SIN RESPONSO.

INHUMACIÓN: Cementerio Municipal de Olavarría

DÍA Y HORA: Viernes 15/08 a las 10:30 Hs.

Barrio en el que vivía: Coronel Dorrego

Lugar de nacimiento: Olavarría

Actividad que desarrollaba: Jubilado