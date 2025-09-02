Rubén Darío Vacca (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 01 de Septiembre de 2025 a los 84 años de edad.

Sus hijos; sus hijos políticos; sus nietos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «C «. Martes 02/09 de 09:00 a 14:30 Hs.

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Martes 02/09 a las 14:30 Hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Sarmiento

Lugar de nacimiento: Olavarría

Actividad que desarrollaba: Propietario de la Empresa de Impermeabilizaciones «Mirben». Jubilado y Pensionado