Blanca Rosa Giaceli viuda de Cisneros (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 02 de Septiembre de 2025 a los 94 años de edad.
Sus hijos: Pedro y Maria del Carmen Cisneros, Alicia Rochi.
Sus hijos políticos: Stella Maris Chasman, Roberto Cesar Saunders, Mario Caruso.
Sus nietos: Maria Eugenia, Ariel Nicolas, Andres Lujan, Diego Emiliano Cisneros; Jesica y Jonathan Saunders y Eva Gianni; Mauro, Gino y Ezequiel Caruso
hnos. políticos y demás familiares participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «B «.
RESPONSO: Capilla Ardiente
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz
DÍA Y HORA: Miércoles 03/09/2025- 9:30hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Vecina del Bº Mariano Moreno
Lugar de nacimiento: Olavarría
Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada