Blanca Rosa Giaceli viuda de Cisneros (Q.E.P.D.)

BLANCA ROSA GIACELI VDA DE CISNEROS (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 02 de Septiembre de 2025 a los 94 años de edad.

Sus hijos: Pedro y Maria del Carmen Cisneros, Alicia Rochi.

Sus hijos políticos: Stella Maris Chasman, Roberto Cesar Saunders, Mario Caruso.

Sus nietos: Maria Eugenia, Ariel Nicolas, Andres Lujan, Diego Emiliano Cisneros; Jesica y Jonathan Saunders y Eva Gianni; Mauro, Gino y Ezequiel Caruso

hnos. políticos y demás familiares participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «B «.

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Miércoles 03/09/2025- 9:30hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Vecina del Bº Mariano Moreno

Lugar de nacimiento: Olavarría

Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada