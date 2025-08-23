Sebastián Alberto Machado (Q.E.P.D.)
SEBASTIAN ALBERTO MACHADO (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 22 de Agosto de 2025 a los 13 años de edad.
Sus padres: Juan Machado y Yamila Vasquez
Hermanos: Bautista, Martina y Alexis.
Sus tíos, primos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento » D «. Sala habilita 8 hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz
DÍA Y HORA: Sábado 23 de Agosto de 2025- 14:30 hs.
Barrio en el que vivía: Loma Negra
Lugar de nacimiento: Olavarría
Actividad que desarrollaba: Estudiante de escuela primaria de Loma Negra.