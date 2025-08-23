Sebastián Alberto Machado  (Q.E.P.D.)

Necrológicas
Por En Linea Noticias 0

SEBASTIAN ALBERTO MACHADO (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día  22   de   Agosto  de 2025 a los 13   años de edad.

Sus padres: Juan Machado y Yamila Vasquez
Hermanos: Bautista, Martina y Alexis.
Sus tíos, primos,  demás familiares y amigos  participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento » D «. Sala habilita 8 hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz 

DÍA Y HORA: Sábado 23 de Agosto de 2025- 14:30 hs.

Barrio en el que vivía: Loma Negra 

Lugar de nacimiento: Olavarría

Actividad que desarrollaba: Estudiante de escuela primaria de Loma Negra.

Podría interesarte Más del autor
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

error: Content is protected !!