«Olavarría ciudad del horror»: Bronca y dolor en la marcha tras el asesinato de Sandra y Thiago

En la tarde de este miércoles, una importante cantidad de personas se movilizaron en el centro de la ciudad tras el femicidio de Sandra Aguer y el homicidio de su hijo Thiago Contreras.

La marcha fue encabezada por familiares y amigos de las victimas de este brutal crimen ocurrido en una vivienda del barrio Carlos Pellegrini. Las y los manifestantes caminaron hasta la sede que aloja a los Juzgados de Familia 1 y 2 y desde allí lanzaron durísimas criticas al Poder Judicial

«Thiago era una persona muy buena, lo quería mucho. Iba a mi casa a tomar mates, compartíamos mucho con él. Nos vimos hace dos semanas atrás, él iba a mi casa», con lágrimas en los ojos ese fue el testimonio de una de las amigas del adolescente asesinado que llegó a la Plaza Central para acompañar la movilización convocada por el la Asamblea Feminista Disidente y el Frente Ni Una Menos.

María Eugenia Iturralde, referente del Frente Ni Una Menos y capacitadora de la Ley Micaela en la Municipalidad de Olavarría, fue la primera vocera de la movilización. Antes de marchar y con megáfono en mano sostuvo, «tenemos que repudiar este tipo de acciones, nunca más a este tipo de violencia machista. Pedimos colaboración y pedimos respeto a los medios con los familiares que aún no quieren hacer declaraciones. Necesitamos redoblar los esfuerzos, como comunidad empecemos a involucrarnos y a denunciar este tipo de hechos».

De la movilización tomaron parte dirigentes de distintos espacios políticos, entre ellos, la Directora Municipal de Políticas de Género, María Florencia Caro.

«Yo sabía, yo sabía, que a los femicidas los cuida la policía y la justicia», fue uno de los gritos que rompieron con el silencio propio de una tarde cualquiera en la ciudad de Olavarría. A ese cantando los manifestantes otros que se escuchó con fuerza: «señor, señora no sea indiferente nos matan a las pibas en la cara de la gente».

La marcha se inició en el Paseo Jesús Mendía y desde allí por calle Rivadavia se movilizaron hasta Dorrego para por esta calle llegar Moreno donde funcionan los Juzgados de Familia de la ciudad. Allí la marcha se detuvo y se desprendieron los fuertes cuestionamientos al Poder Judicial y, particularmente, a los Jueces. También hubo cuestionamientos al Intendente Municipal, Ezequiel Galli.

Frente a la sede judicial se dijo, «por qué no están los jueces, que estén los jueces acá. Como puede ser que maten a un nene que está llamando a la Justicia para que no le respondan». Ese señalamiento tiene relación con el llamado al 911 que realizó Thiago en el mes de enero para alertar hechos de violencia en su vivienda. La madre de un amigo del adolescente asesinado dijo: «si un chico pide auxilio, sigan. Los chicos no mienten. No sabes lo que es ver a mi hijo sufrir, estamos viviendo en un infierno» y sobre el presunto asesino dijeron: «tendría que estar colgado en la plaza».

También se le reclamó al sistema educativo: «que la escuela se preocupe, para saber por qué ese chico falta».

El Municipio no quedó ajeno a los cuestionamientos, «el intendente estuvo haciendo campaña cuando Olavarría estuvo de duelo, ellos están calentitos en la casa pero acá está la verdadera justicia. No hay respuestas para la sociedad de Olavarría».

Después de unos minutos en un impactante silencio, la marcha retomó hacia el Paseo Jesús Mendia donde se concluyó con un extenso aplauso».

Una cartel sostenido por una mujer decía: «¿Quién nos cuida? «.