Olavarria: Procesaron a un camionero y lo acusan de provocar el descarrilamiento de un tren

Se trata del siniestro ocurrido en marzo de este año.

La Justicia Federal de Azul procesó a un camionero a quien le achaca responsabilidades penales respecto del descarrilamiento de un tren de pasajeros de la empresa Trenes Argentinos que se registró en Olavarría el pasado mes de marzo.

El camionero fue procesado por el delito de Estrago Culposo por descarrilamiento.

El juez federal de Azul, doctor Gabriel Di Giulio emitió la resolución con el procesamiento y se encargó de darla a conocer además a los medios de la comunicación de la región.

El titular del Juzgado Federal N° 1 de Azul expidió una extensa resolución donde acumula una serie de elementos probatorios y testimonios que en esta etapa de la investigación permiten en avanzar en el procesamiento del camionero.

¿Por qué se procesa al camionero?

El tren de la empresa Trenes Argentinos que transportaba más de 259 había salido de la estación porteña de Constitución y se dirigía hacia Bahía Blanca cuando descarrila en el paso a nivel de la avenida Pringles y Quebrada de Humahuaca. Fue en la noche del 21 de marzo a las 23.45. Ninguno de los pasajeros como así tampoco los miembros de la tripulación del tren sufrieron heridos.

Más allá de la situación del descarrilo, el Juez Federal logró probar que el camionero que hoy está procesado provocó un daño en las vías del ferrocarril en la noche anterior al siniestro.

El procesado se llama Julio Ignacio Catalini, un olavarriense de 63 años que en la actualidad reside en la ciudad de Laprida.

Según la Justicia, el 21 de marzo alrededor de las 21.30 horas, Catalini “imprudentemente intentó traspasar el cruce de las vías del ferrocarril” mientras circulaba por calle Quebrada de Humahuaca, en sentido Estre – Oeste.

Catalani –dice el fallo judicial– “con las partes bajas del equipo, probablemente con el brazo de suspensión derecho del semirremolque, impactó con la vía concesionada (…) La colisión y la fuerza aplicada al riel produjo su desplazamiento y curvatura y la consecuente apertura de la trocha en el paso a nivel. Dado que la parte baja del vehículo que impactara con la vía impedía trasponerla, el conductor del camión se retiró del lugar en reversa, por la misma calle de circulación”.

Con claridad sostiene el Juez Di Giulio: “como consecuencia de la ampliación de la trocha y el incumplimiento del deber indicado, alrededor de las 23.45 hs. del mismo día, la formación de pasajeros 333 de la empresa SOFSE, integrada por la locomotora A917 y sus respectivos coches, que transportaba un total de 259 personas y circulaba inadvertida del incidente, descarriló”.

Las pruebas contra el camionero

La resolución del doctor Gabriel Di Giulio tiene 48 fojas y fue firmada junto con el Secretario del Juzgado este miércoles alrededor de las 11.30 cuando fue notificada al imputado.

Del texto resolutivo se desprenden cuáles son las pruebas que tomó en consideración el Juez Federal para responsabilizar al camionero por el siniestro ferroviario.

Se conoció que días después del descarrilo se realizó un allanamiento en predio donde estaba estacionado el camión que manejaba Catalini la noche en que habría roto uno de los rieles de las vías

Basado en pericias, el Juez dice que “se extrae que el camión objeto de pericia presentaba en el brazo de suspensión neumática un signo de contacto, y que no existían otros elementos objetivos que permitan asociarlos con los daños provocados al riel ubicado en la calle Quebrada de Humahuaca de Olavarría”.

Otro de los aspectos fundamentales para el procesamiento es el análisis de teléfono del camionero. Al día siguiente del siniestro, Catalini en un chat de WhatsApp, considera el Juez, reconoció haber dañado la vía. “Y sí, medio que se le torció el coso… que cagada, pero parecía que no estaba usada esos rieles…”, escribió Catalini después del hecho.

El eje central para acusar de Estrago culposo al camionero es que, “Catalini en ningún momento dio aviso o reportó el incidente a alguna autoridad o a la empresa de trenes para que puedan tomarse medidas urgentes de precaución e impedir el paso del tren en tales condiciones”.

Y más adelante dice el Juez para ratificar su postura, “la inadvertencia de las autoridades determinó finalmente el descarrilamiento porque la trocha fue ensanchada por el siniestro vial”.

Qué dijo el camionero

Julio Ignacio Catalini declaró en el expediente judicial asesorado por la abogada penalista olavarriense, Elda Donatelli. Allí el hombre dio su versión de lo que había sucedido y parte de esa declaración quedó plasmada en la Resolución de procesamiento.

Dijo el camionero: “yo había pasado anteriormente, porque había una calle que estaba repavimentando y había pasado hace un tiempo. Dos meses. No recuerdo exactamente. Y

bueno, esta vez intenté pasar y no pude pasar y me volví (…) en mi aspecto es que las vías estaban en estado de abandono. Porque las otras que estaban paralelas, tienen un intermedio de rieles que no sé cómo se llama para que puede transitar”.

Más adelante hizo referencia a lo que para él es falta de mantenimiento de las vías y las tareas que se realizaron después del hecho. “Posteriormente que la repararon le pusieron unos respaldos… entiendo yo que se llama respaldo, a cada riel. En ese momento que intenté pasar no, no estaba. Entiendo que fue negligencia de los que tienen que encargar reparar la vía, que no estaba en condiciones el paso a nivel”.

Al respecto, analiza el juez de los dichos del camionero: “el Sr. Catalini sostiene que pensó que las vías estaban en desuso y por eso, sostuvo que no debía dar aviso. De resultar cierta la explicación estaríamos frente a un posible error en la apreciación del imputado acerca de la naturaleza de los elementos materiales involucrados en los hechos. Y aun cuando podamos analizar el contenido del susodicho error, lo cierto es que no resultaría excusable”.

Y agrega respecto al aviso que no dio el camionero, “la conducta dirigida a no informar o denunciar ha sido deliberada. Y como tal, contraria a la conducción vehicular. Especialmente para un chofer profesional. El causante contaba con un teléfono celular, con adecuada señal (…) y tuvo suficiente tiempo para comunicarlo”.

Para el Juez Di Giulio, el camionero mostró “desaprensión y desinterés por el otro” y agrega, “tratándose de un conductor profesional, al mando de un camión con batea cargado con 45 toneladas de piedra, con el que siniestró la vía provocando la apertura de la trocha, el imputado debió dar aviso a la autoridad competente para evitar el descarrilamiento de cualquier formación de trenes que, con posterioridad, circulase en las condiciones señaladas”.

