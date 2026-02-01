Accidente en Alberdi y Grimaldi: una mujer sufrió traumatismo de cráneo

Un choque entre una camioneta y una motocicleta se produjo en la intersección de avenida Alberdi y calle Grimaldi. Como consecuencia del impacto, una mujer resultó herida y fue trasladada al Hospital Municipal «Dr. Héctor Cura».

El hecho fue el sábado.

El siniestro fue protagonizado por una camioneta Fiat Fiorino blanca (dominio OYF-766), conducida por Nahuel Alejandro Serantes, de 21 años, y una motocicleta Motomel 110cc roja (dominio 890-KUV), en la que circulaban Iván Santino Arévalo y su madre, Sandra Ana Paula Arévalo, de 38 años.

Tras la colisión, los ocupantes del rodado menor cayeron al pavimento. Una ambulancia del sistema público de salud procedió al traslado de Sandra Arévalo al centro de salud local.

Según el parte policial, la mujer sufrió un traumatismo de cráneo con un leve derrame cerebral. Se informó que permanece en observación para evaluar su evolución, aunque se encuentra fuera de peligro.

En el sector del accidente trabajó personal de la Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y se preservó la escena.

La causa fue caratulada como «lesiones culposas» y tomó intervención la UFI N°10, bajo la subrogancia de la Dra. Viceconte.