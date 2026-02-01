Detuvieron a un joven por violencia de género tras presentarse en la Comisaría Primera

​Un hombre de 27 años quedó detenido este jueves en la sede de la Comisaría Primera de Olavarría, luego de que se hiciera efectiva una orden de detención que pesaba sobre él en una causa por violencia de género.

​El procedimiento se llevó a cabo cuando el joven se presentó espontáneamente en la dependencia policial. En ese momento, el personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) procedió a notificarlo sobre el requerimiento judicial dispuesto por el Juez de Garantías interviniente.

​La causa por la que se ordenó su captura está caratulada como «lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por ser provocadas por un hombre a una mujer mediando violencia, daño y amenazas agravadas en concurso real y contexto de género».

​El detenido permanece alojado en la dependencia de la calle Belgrano, a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 del Departamento Judicial de Azul con sede en Olavarría.

