María Elena Fernández (Q.E.P.D.)

Maria Elena Fernandez (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 31 de enero de 2026 a los 91 años de edad. Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “D”, el día 02/02/2026 a las 08:00 horas. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz. Día y hora: lunes 02/02/2026 a las 10:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Nacida en Olavarría. Vecina de Loma Negra. Actividad que desarrollaba: jubilada.