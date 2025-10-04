Anticipo / El hombre herido en el barrio 104 es el concejal Javier Frías

Frías estaba realizando tareas vinculadas con su actividad privada.

El concejal Javier Frías es el hombre que resultó herido en la mañana de este sábado en un hecho de inseguridad que se produjo en el barrio 104.

Según se indicó Frías, que en su actividad privada se dedica al rubro de la panadería, se encontraba distribuyendo mercadería en un comercio de aquel barrio cuando fue abordado por al menos un delincuente que le robó, le pegó un culatazo y posteriormente le disparó.

La bala impactó en la pierna izquierda de Frías que, de inmediato, fue trasladado al Hospital Municipal.