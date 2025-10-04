Un delincuente robó y disparó a un distribuidor en el barrio 104

Foto: Mauricio Latorre

En la mañana de este sábado un delincuente robó y disparó a un distribuidor en el barrio 104 viviendas.

El hecho se produjo alrededor de las 11 de la mañana en circunstancias que aún están siendo motivo de investigación. La Unidad Funcional de Instrucción N° 7 es la que está llevando adelante la dirección de las pesquisas.

Las primeras indicaciones dan cuenta que el distribuidor que resultó víctima de este hecho se encontraba entregando mercadería en un comercio del barrio cuando fue abordado por al menos un delincuente que, primero lo golpeó, le robó y después le disparó.

Se indicó que el distribuidor recibió el disparo de arma de fuego en una de sus piernas y de inmediato trasladado al Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura».

En paralelo se montó un imponente operativo cerrojo en el barrio 104 viviendas con el objetivo de encontrar a él delincuentes y eventuales cómplices.