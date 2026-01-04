Aprehendieron a un joven por desobediencia en una vivienda de Olavarría y luego recuperó la libertad

Un joven de 22 años, domiciliado en Olavarría, fue aprehendido por el delito de desobediencia durante un procedimiento policial realizado este 4 de enero en una vivienda ubicada en la zona de San Lorenzo al 3000.

Según se informó oficialmente, el hecho tuvo como víctima a una mujer de 30 años, también oriunda de Olavarría.

Tras la intervención policial, el aprehendido quedó a disposición de la UFI N° 5, a cargo de la doctora Viceconte, que tomó intervención en la causa caratulada como “Desobediencia”.

Posteriormente se indicó que la Justicia ordenó la libertad del aprehendido, sin perjuicio de la continuidad de las actuaciones judiciales correspondientes.