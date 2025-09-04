Azul: Imponente operativo para detener a un hombre que acopiaba y vendía pornografía infantil

Con el avance de las pesquisas, se sumaron nuevas denuncias presentadas en 2017 y 2018, reforzando la hipótesis investigativa. En diciembre de 2021, el Juzgado Federal N°1 de Azul, a cargo del Dr. Gabriel Di Giulio, con la Secretaría de la Dra. María Julia D’Aloisio, ordenó un allanamiento en el domicilio del sospechoso en la ciudad de Tandil, donde se secuestraron notebooks, teléfonos celulares, pendrives y otros dispositivos electrónicos.

Posteriormente los peritajes técnicos realizados por los efectivos de la mencionada División detectaron en dichos equipos una gran cantidad de material de abuso sexual infantil, así como rastros de operaciones económicas vinculadas a la venta y circulación de ese contenido ilícito.

Con estos resultados, la justicia emitió una nueva orden de allanamiento en la calle Garibaldi al 200 en la ciudad de Azul, que derivó en la detención del imputado secuestrando de dos notebook, tres teléfonos celulares, dos pendrive y un chips de telefonía celular.

Cabe destacar el profesionalismo del personal policial que identificó la trazabilidad del dinero, determinando los movimientos de divisas que realizaba el involucrado entre distintas billeteras virtuales tales como Mercado Pago y Ualá, entre otras, todas a su nombre y a través de las cuales «triangulaba» el dinero producto del ilícito.

El detenido argentino de 41 años junto con los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley 27.436 (Pornografía infantil).