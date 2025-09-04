Irma Gladys Miriam Pola viuda de Minor (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 04 de Septiembre de 2025 a los 86 años de edad.

Sus hijos; sus nietos; su sobrino y demás deudos participan su fallecimiento.

SIN VELATORIO.

SIN RESPONSO.

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Viernes 05/09 a las 08:30 Hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: San Vicente

Lugar de nacimiento: Olavarría

Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada