Irma Gladys Miriam Pola viuda de Minor (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 04 de Septiembre de 2025 a los 86 años de edad.
Sus hijos; sus nietos; su sobrino y demás deudos participan su fallecimiento.
SIN VELATORIO.
SIN RESPONSO.
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz
DÍA Y HORA: Viernes 05/09 a las 08:30 Hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: San Vicente
Lugar de nacimiento: Olavarría
Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada