Buscan intensamente a un trabajador rural desaparecido en un campo de Bolívar

Un trabajador rural es intensamente buscado en la zona rural del Partido de Bolívar, luego de que no se tuvieran más noticias suyas desde el viernes, día en que debía regresar a la ciudad tras cumplir tareas en un establecimiento agropecuario.

Se trata de Adrián Gallo, de 45 años, quien había sido trasladado por su empleador al establecimiento “Don Jesús”, ubicado en la zona del paraje Mira Mar. Según los datos aportados por el empresario rural a la Policía, el trabajador debía retornar a Bolívar con un equipo de siembra.

La búsqueda está a cargo del Comando de Prevención de Delitos Rurales, que interviene por jurisdicción. Desde la tarde del sábado se realizan rastrillajes en el lugar con apoyo de la Sub DDI Bolívar. Además, Bomberos Voluntarios dispuso una dotación de efectivos para colaborar en el operativo.

De acuerdo con la información relevada, Gallo habría estado realizando tareas de reparación de alambrados. Posteriormente, se habría dirigido hacia la manga para encerrar toros, siguiendo indicaciones de su empleador. El último contacto entre ambos fue telefónico. Allí habrían acordado que el trabajador regresaría a la ciudad junto con el equipo de siembra de un contratista.

El establecimiento rural se encuentra en la zona de Mira Mar, frente a la estancia San Isidoro y en cercanías del sector donde, hace casi cuatro años, desapareció Juan Woldryk.

Las tareas de búsqueda continúan en el lugar con intervención de las fuerzas policiales y de apoyo.