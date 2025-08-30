Casación rechazó un recurso contra la resolución que prohíbe nuevos ingresos de presos a la Unidad Penal N° 2 de Sierra Chica

Sólo se permite el ingreso de personas detenidas a disposición de Jueces del Departamento Judicial de Azul.

Este viernes 29 de agosto, la Sala V del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires rechazó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley contra la decisión judicial que prohíbe el ingreso de nuevos presos a la Unidad Penal N° 2 de Sierra Chica.

De esta manera, se mantiene «incólume» la decisión de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del departamento judicial Azul, confirmatoria de lo dispuesto por el Juzgado de Ejecución N° 2 que fue quien prohibió el ingreso de nuevas personas privadas de libertad a la Unidad n° 2 de Sierra Chica.

Se deja aclarado que sólo se están alojando en dicha dependencia judicial personas detenidas a disposición de jueces del Departamento Judicial Azul u oriundas de localidades comprendidas en ese departamento judicial. Además la decisión del Juzgado de Ejecución Penal N° 2, que también está firme, ordena que se proceda a adecuar en forma progresiva su ocupación al cupo fijado judicialmente.

Quien intentó imponer el recurso extraordinario fue el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires dado que considera que Continua afirmando que la resolución del Juzgado de Ejecución Penal N° 2 del Departamento Judicial de Azul impacta directamente sobre los internos alojados en la Unidad N° 2 de Sierra Chica e indirectamente la del resto de los alojados en el sistema, lo cual ha sido reconocido por la Suprema Corte provincial como una causal que habilita el presente recurso extraordinario por su similitud con la problemática ventilada por la Corte Nacional en autos «Verbitsky».

Con los votos de los jueces Manuel Alberto Bouchoux y Mario Eduardo Kohan se rechazó el recurso intentando por el Estado provincial y de esta manera sigue firme la decisión del Juzgado de Ejecución Penal.

El resolutorio de la Casación fue firmado este viernes en las primeras horas de la mañana.