Dos aprehendidos tras una persecución en la zona rural de Sierra Chica

Dos jóvenes de 18 y 23 años fueron aprehendidos este lunes tras protagonizar una fuga y ser interceptados con un arma de fuego sin documentación en cercanías de Sierra Chica. El operativo fue coordinado por personal de la Subcomisaría de Sierra Chica en el marco de patrullajes preventivos rurales.

El hecho se inició en la prolongación de la avenida Alberdi, camino a Paso de López, cuando los efectivos divisaron un automóvil Ford Taunus que circulaba con escasas luces. Al intentar interceptarlo, el conductor evadió la orden policial y emprendió la fuga en dirección al camino viejo a Espigas.

Tras una persecución, la policía logró detener la marcha del vehículo cerca del camino a Crotto. Los ocupantes fueron identificados como Alan Daniel Kysilka Ávila (23) y Kevin Yoel Kisilka (18).

Elementos secuestrados

Durante la requisa del automóvil, el personal policial halló y secuestró: Una carabina calibre 22 largo con mira telescópica y cargador con seis municiones. Una caja con otras 13 municiones del mismo calibre. Un cuchillo verijero, un cúter y un elemento de fabricación casera (tipo lazo) realizado con cable de acero y alambre. El vehículo Ford Taunus en el que se movilizaban.

Los sujetos no poseían la documentación legal del arma ni del rodado, y tampoco pudieron justificar su presencia en la zona rural con dichos elementos.

La UFI Nº 04, a cargo de la Dra. Serrano, avaló las actuaciones y caratuló la causa como «Desobediencia e infracción al artículo 189 bis del Código Penal». Ambos jóvenes fueron trasladados a la Comisaría Primera de Olavarría, donde permanecerán alojados a disposición de la justicia. Para la mañana de este martes estaba prevista su comparecencia en sede judicial para prestar declaración indagatoria.

