Incendio de un tractor en el enlace Néstor Kirchner

Un siniestro vial se registró este martes en el enlace Néstor Kirchner, cuando un equipo de chacra sufrió un incendio que dejó como saldo importantes daños materiales. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 10, mientras la unidad se encontraba en circulación.

Al advertir el inicio del fuego, el conductor logró estacionar el tractor en la banquina y controlar las llamas inicialmente por sus propios medios. No obstante, el foco ígneo afectó severamente la cabina, el motor y el tablero de la maquinaria.

Al lugar asistió una dotación de Bomberos Voluntarios del destacamento de Sierras Bayas, quienes procedieron a realizar las tareas de enfriamiento de la unidad para evitar cualquier tipo de reactivación del fuego.

Según se informó, no hubo que lamentar personas lesionadas. En el sitio también trabajó personal policial de la subcomisaría de Sierras Bayas para ordenar el tránsito y asistir en el sector.

(En Línea Noticias)