Todo listo para la Fiesta de Reyes Magos en Sierras Bayas: conocé el cronograma completo
La localidad de Sierras Bayas se prepara para vivir una de las festividades más emblemáticas de la región. En las últimas horas se dio a conocer el cronograma oficial de actividades para la Fiesta de Reyes Magos, que tendrá lugar el próximo lunes 5 de enero con una variada propuesta que incluye el tradicional Belén Viviente, música en vivo y la esperada llegada de los tres soberanos.
La jornada comenzará a las 18:30 con la apertura oficial de la fiesta, que contará con la clásica feria de artesanos y la bendición del evento. A lo largo de la tarde y la noche, se sucederán momentos de profunda tradición religiosa y comunitaria.
El cronograma de actividades
|Horario
|Actividad
|18:30
|Apertura de la fiesta (Feria de artesanos y bendición)
|19:00
|Misa de Reyes
|19:30
|Apertura del Belén Viviente (Paseo para toda la familia)
|21:00
|Representación del Nacimiento del Niño Jesús
|21:30
|Llegada de los Reyes Magos (Melchor, Gaspar y Baltasar)
|22:00
|Entrega de regalos a los más chicos
|22:45
|Show musical de Vieja Minga
|23:30
|Cierre y fuegos artificiales
El evento, que cuenta con el apoyo del Municipio de Olavarría y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, promete ser una vez más el punto de encuentro para miles de familias de la ciudad y la zona que se acercan a las sierras para renovar la ilusión de cada año.
(En Línea Noticias)