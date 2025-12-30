Todo listo para la Fiesta de Reyes Magos en Sierras Bayas: conocé el cronograma completo

La localidad de Sierras Bayas se prepara para vivir una de las festividades más emblemáticas de la región. En las últimas horas se dio a conocer el cronograma oficial de actividades para la Fiesta de Reyes Magos, que tendrá lugar el próximo lunes 5 de enero con una variada propuesta que incluye el tradicional Belén Viviente, música en vivo y la esperada llegada de los tres soberanos.

La jornada comenzará a las 18:30 con la apertura oficial de la fiesta, que contará con la clásica feria de artesanos y la bendición del evento. A lo largo de la tarde y la noche, se sucederán momentos de profunda tradición religiosa y comunitaria.

El cronograma de actividades

Horario Actividad 18:30 Apertura de la fiesta (Feria de artesanos y bendición) 19:00 Misa de Reyes 19:30 Apertura del Belén Viviente (Paseo para toda la familia) 21:00 Representación del Nacimiento del Niño Jesús 21:30 Llegada de los Reyes Magos (Melchor, Gaspar y Baltasar) 22:00 Entrega de regalos a los más chicos 22:45 Show musical de Vieja Minga 23:30 Cierre y fuegos artificiales

El evento, que cuenta con el apoyo del Municipio de Olavarría y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, promete ser una vez más el punto de encuentro para miles de familias de la ciudad y la zona que se acercan a las sierras para renovar la ilusión de cada año.

(En Línea Noticias)