Todo listo para la Fiesta de Reyes Magos en Sierras Bayas: conocé el cronograma completo

La localidad de Sierras Bayas se prepara para vivir una de las festividades más emblemáticas de la región. En las últimas horas se dio a conocer el cronograma oficial de actividades para la Fiesta de Reyes Magos, que tendrá lugar el próximo lunes 5 de enero con una variada propuesta que incluye el tradicional Belén Viviente, música en vivo y la esperada llegada de los tres soberanos.

La jornada comenzará a las 18:30 con la apertura oficial de la fiesta, que contará con la clásica feria de artesanos y la bendición del evento. A lo largo de la tarde y la noche, se sucederán momentos de profunda tradición religiosa y comunitaria.

El cronograma de actividades

HorarioActividad
18:30Apertura de la fiesta (Feria de artesanos y bendición)
19:00Misa de Reyes
19:30Apertura del Belén Viviente (Paseo para toda la familia)
21:00Representación del Nacimiento del Niño Jesús
21:30Llegada de los Reyes Magos (Melchor, Gaspar y Baltasar)
22:00Entrega de regalos a los más chicos
22:45Show musical de Vieja Minga
23:30Cierre y fuegos artificiales

El evento, que cuenta con el apoyo del Municipio de Olavarría y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, promete ser una vez más el punto de encuentro para miles de familias de la ciudad y la zona que se acercan a las sierras para renovar la ilusión de cada año.

