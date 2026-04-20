Fundación Loma Negra celebró 20 años con impacto en 800.000 personas

La Fundación Loma Negra conmemoró sus dos décadas de trayectoria con un balance que arroja 1.500 proyectos desarrollados en 11 ciudades del país. Según informaron desde la institución, estas iniciativas involucraron el trabajo colaborativo de 5.100 actores del sector social y alcanzaron a más de 800.000 beneficiarios.

Creada en 2006, la fundación surgió como un espacio de articulación entre diversos actores sociales en las localidades donde la compañía tiene actividad industrial. El enfoque principal se centró en jóvenes de entre 15 y 29 años, con el objetivo de fomentar el desarrollo personal y profesional a través de cuatro programas específicos: Puente (educación y trabajo), Compromiso (voluntariado), Raíces (emprendurismo) y Transformar (vivienda).

En cuanto al alcance geográfico, la actividad se desplegó en la Ciudad de Buenos Aires y en localidades de la provincia de Buenos Aires como Olavarría, Barker, Vicente Casares, Uribelarrea y Ramallo. También se registraron impactos en Neuquén y Zapala (Neuquén), El Alto (Catamarca), Frías (Santiago del Estero) y la ciudad de San Juan.

Desde el año 2009, la entidad presenta informes de gestión detallados. En el reporte correspondiente al ejercicio 2025, se consignaron 172 proyectos realizados junto a 701 organizaciones aliadas, con la participación de 3.532 voluntarios y una inversión de 778 millones de pesos, alcanzando a 91.423 personas en ese periodo anual.

Desde la institución destacaron que el aniversario de la fundación coincide con el centenario de la compañía Loma Negra, ratificando el compromiso comunitario en las regiones donde operan.