Reclamo de vecinos de Villa Aurora por el estado de abandono en el barrio

Vecinos de Villa Aurora manifestaron públicamente su malestar ante lo que califican como un estado de abandono generalizado en el sector. A través de un comunicado, señalaron el deterioro de las calles, la falta de mantenimiento y una deficiencia en la prestación de servicios básicos.

En el texto difundido, los residentes remarcaron que la ausencia de respuestas por parte del municipio es una situación constante. «Esta situación no es nueva, y lamentablemente se ha vuelto costumbre que nuestros reclamos sean ignorados», explicaron desde el barrio.

Asimismo, criticaron que la presencia de las autoridades locales solo se hace efectiva durante los periodos electorales. Al respecto, indicaron que en esos momentos «aparecen promesas, recorridas y visitas que luego no se sostienen en el tiempo».

Ante este panorama, la comunidad de Villa Aurora exigió soluciones reales y una gestión constante más allá de los calendarios de votación. Entre los puntos principales del pedido se encuentran el mantenimiento urgente de las calles y espacios públicos, respuestas concretas a los reclamos vecinales y una presencia activa del Estado municipal durante todo el año.

«Como comunidad, merecemos vivir en condiciones dignas», concluye el descargo donde solicitan el cese de la situación de abandono.