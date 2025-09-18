El menor herido en el accidente de Camino de los Peregrinos se encuentra en estado «gravísimo»

enlineanoticias.com.ar

A 24 horas del trágico accidente ocurrido en Camino de los Peregrinos, el niño de seis años que sobrevivió al choque permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Municipal, y su estado de salud es considerado «gravísimo», con pronóstico reservado, según fuentes médicas.

El siniestro vial, que tuvo lugar en la tarde de ayer cerca de la Ruta 60, cobró la vida de una mujer de 38 años y una niña de nueve años, quienes viajaban en el mismo vehículo. El auto, que se dirigía desde Olavarría hacia Loma de Paz, impactó de frente contra un limitador de velocidad.

El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal en código rojo. A pesar de los esfuerzos del personal médico, su condición se mantiene crítica.

La noticia ha generado una profunda conmoción en la comunidad local, que sigue de cerca la evolución del pequeño.