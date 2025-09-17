Camino de los peregrinos: Muere una mujer y una niña en un gravísimo siniestro vial

Un gravísimo siniestro vial se produjo en Camino de los Peregrinos, casi ruta sesenta, cuando un un auto conducido por una mujer de 38 años se incrustó con la pared central de la construcción, arrojando como saldo el fallecimiento de la conductora y una menor de alrededor de nueve años.

En el vehículo, también circulaba un niño de alrededor de 6 años que fue derivado de urgencia al Hospital Municipal de Olavarría.

El coche se dirigía en dirección de Olavarría hacia Loma de Paz, y golpeó de frente contra el limitador de velocidad. Rápidamente concurrieron personal de emergencia. Lo hizo policía de la provincia de Buenos Aires, del comando de patrullas de Olavarría, dos ambulancias del hospital de nuestra ciudad y y la unidad diecisiete del cuartel central de bomberos.

Lamentablemente, dos de los tres ocupantes del vehículo fallecieron en el lugar, y sus cuerpos no fueron retirados a la espera de los peritajes correspondientes por parte de policía científica.

Obviamente, el tránsito se encuentra interrumpido en ese lugar para los trabajos de personal de emergencia.

Acudieron los altos jefes policiales de Olavarría para preservar la escena. Aún las personas no fueron oficialmente identificadas por el personal policial. El niño, que fue trasladado al hospital municipal, Ingresó como código rojo. También trabaja el director de defensa civil de Olavarría, el licenciado Adrián Guevara. Hay conmoción en el lugar.