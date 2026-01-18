Incendio en el barrio Isaura: Murió un hombre que estaba asilado y recibió el alta el dueño del geriátrico

En la jornada de este domingo se confirmó un nuevo fallecimiento vinculado al trágico incendio ocurrido días atrás en un geriátrico del barrio Isaura.

En Línea Noticias pudo establecer que el deceso de Alberto Arturo Dalceggio, de 82 años, está relacionado con las consecuencias del siniestro.

Según se indicó, Dalceggio había permanecido internado tras el incendio, recibió el alta médica y posteriormente debió ser reingresado al Hospital Municipal, donde finalmente falleció a causa de una neumonía bilateral.

De esta manera se elevó a cinco el número de fallecimientos relacionados con el trágico incendio.

Alta para el dueño.

En las últimas horas, además, se confirmó que recibió el alta médica el dueño del geriátrico que se incendió el lunes 5 de enero pasado.

Se trata de Sergio Ruiz que se encontraba internado en la clínica María Auxiliadora.