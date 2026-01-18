Alumnos de la colonia Verano Feliz participaron en un encuentro de natación

Este sábado se llevó a cabo el segundo Encuentro de Natación en las instalaciones de La Máxima, donde participaron alumnos y alumnas de la colonia de vacaciones Verano Feliz.

La institución, que cuenta con una trayectoria de 25 años, es coordinada por Christian Kees y Verónica Attadia. El equipo de trabajo está integrado por los profesores Silvina Gamondi, Tomás Lavalle, Alexis Spitale, Valentina Sak y Ana Ponce.

Durante la jornada recreativa, los participantes obtuvieron el primer puesto en la posta mixta y registraron mejoras en sus tiempos de competencia.