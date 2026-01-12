Incendio forestal afectó el predio lindero al Monte Buglione

Un incendio de pastizales se registró este lunes en un predio lindero al Monte Buglione, ubicado sobre la avenida Avellaneda entre Saavedra y Urquiza. El fuego afectó terrenos del sector y alcanzó parte del monte de eucaliptus.

Para controlar el avance de las llamas, trabajaron en el lugar dos dotaciones del Cuartel Central de Bomberos Voluntarios, las unidades 10 y 11. El personal combatió y extinguió el foco ígneo mediante el uso de líneas de ataque y mochilas con agua. La labor de los voluntarios se vio dificultada por las condiciones climáticas, con vientos del sector noroeste a 31 km/h y ráfagas que alcanzaron los 61 km/h, lo que aceleró la propagación del fuego.

Debido a la densidad del humo y la escasa visibilidad en la zona, personal policial debió asistir en el ordenamiento del tránsito.

Por otra parte, la actividad en la colonia de vacaciones que funciona en la quinta buglione fue interrumpida. Los padres de los niños que concurren al lugar retiraron a los menores de manera anticipada ante el peligro de que el incendio se extendiera por el monte añoso.