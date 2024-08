Mesa Municipal de articulación de Salud Pública y Privada: fueron operadas 38 personas en el primer mes

La Mesa de articulación de Salud Pública y Privada ya muestra resultados, los cuales fueron compartidos en una emotiva jornada encabezada por el intendente Maximiliano Wesner. El Salón Rivadavia fue sede de un encuentro que consistió en un desayuno compartido entre pacientes, personal médico y administrativo involucrado en esta iniciativa histórica, que consiste en un acuerdo entre los efectores públicos y privados para descomprimir la lista de pacientes en espera de cirugías programadas.

La reunión contó con la participación del intendente Wesner, la jefa de Gabinete Mercedes Landívar, el subsecretario de Dirección Médica Fernando Alí, el titular de Pami local, Guillermo Lascano; referentes del Hospital de Oncología y de efectores de salud del sector privado intervinientes en el programa: Instituto Médico, Clínica María Auxiliadora, sanatorio CEMEDA; Diego Rautto, articulador entre el Hospital Municipal y entidades privadas, demás profesionales de salud del Municipio, pacientes y familiares.

El encuentro fue una oportunidad para que algunas de las 38 personas intervenidas quirúrgicamente durante el primer mes; compartieran su experiencia.

“Les quiero pedir perdón en nombre del Estado por tantos años de espera” resaltó Maximiliano Wesner, al tiempo que daba cuenta de cómo surgió la iniciativa y los resultados exitosos a la fecha.

Fernando Alí, por su parte, subrayó el impacto de este programa en la vida cotidiana: “Los programas se expresan en personas, en la modificación de costumbres”. Una persona que requiere una cirugía de vesícula, o que presenta una hernia, se encuentra imposibilitada de comer determinados alimentos; lo que repercute en su vida social, en juntadas con la familia o amigos, así como también impacta en su vida diaria. “Muchas veces se normaliza esta situación. Es importante que no nos acostumbremos al malestar”, destacó.

Miriam, una de las pacientes, contó: “fui operada en el Hospital Municipal; hace cuatro años esperaba esta operación y gracias a este Programa fui convocada para operarme en una semana”. Asimismo, resaltó la calidez en la atención del personal del Hospital. Beatriz fue otra de las personas que mediante este convenio público – privado pudo acceder, después de cuatro años, a su cirugía. “A lo último me había cansado, me había hecho tres veces los pre – quirúrgicos y no pasaba nada. No pasaba nada, pasó el tiempo. El otro día cuando recibí la noticia que me llamaron para operarme no lo podía creer” expresó conmovida.

Los referentes de efectores privados también conversaron durante el desayuno y narraron su experiencia. Todos ellos resaltaron la emoción de poder brindar soluciones a los y las pacientes luego de tanto tiempo de espera. “No nos creían, muchos no querían hacerse los pre – quirúrgicos porque pensaban que otra vez iba a quedar todo en la nada”. Al momento de la intervención quirúrgica, “la gente llega movilizada emocionalmente”.

Guillermo Lascano por su parte afirmó “Yo también quiero pedir perdón en nombre del Estado”, y destacó la gestión de Maximiliano Wesner, de Fernando Alí y de todos los actores que intervienen en este programa. En relación a PAMI, Lascano subrayó que, de la totalidad de pacientes en lista de espera, el 60% corresponde a afiliados a la entidad previsional.

El Programa se traduce en un trabajo conjunto entre salud público-privada para distribuir la lista de pacientes en espera de cirugía, según nivel de urgencia y especialidad quirúrgica. El objetivo es descomprimir la lista de espera, ya que ingresa a dicha lista un promedio de cinco personas por semana; con lo cual la celeridad en la atención es fundamental para evitar lo que los profesionales refieren como un “cuello de botella” que obstaculiza la prestación del servicio.

“Hay un compromiso por parte de los profesionales de las distintas áreas y servicios tanto del sector público como privado para el desarrollo de este Programa; nosotros como Estado municipal motorizamos la iniciativa para que se lleve adelante. Invitamos a replicar esta iniciativa a ustedes, a los y las pacientes, que amplifiquen nuestra voz y den a conocer este Programa a todas aquellas personas que lo necesitan; que sepan que pueden acercarse martes y jueves al Hospital, por Rivadavia, y que allí los van a asesorar sobre los pasos a seguir. Para nosotros la salud es lo primero”, concluyó Wesner.