Video: Se conocen mas detalles del fatal accidente de RP 51

Un trágico accidente vial se registró en la madrugada de este miércoles en el kilómetro 520 de la Ruta Provincial 51, a la altura de la trágica «curva de Saracho», dejando como saldo dos personas fallecidas y una tercera internada en estado delicado.

El siniestro, cuyas causas se investigan, involucró a un camión Mercedes Benz Actros con semirremolque cargado con caños, y a un automóvil que, según las primeras versiones, sería un Chevrolet Onix.

El vehículo de carga, conducido por un hombre mayor de edad oriundo de Corrientes, se dirigía desde Olavarría hacia la rotonda de las rutas 51 y 86. Por motivos que se tratan de establecer, en ese punto de la traza se produjo la violenta colisión con el auto. Tras el impacto, el vehículo menor se incendió por completo.

Víctimas de Bahía Blanca



En el automóvil viajaban tres personas oriundas de Bahía Blanca que se dirigían hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Lamentablemente, una mujer y un adolescente de 14 años que viajaban como acompañantes fallecieron en el lugar a causa de las heridas. Sus identidades aún no fueron confirmadas oficialmente.

El conductor del auto, un hombre de 50 años, fue rescatado y trasladado de urgencia al Hospital Municipal de Laprida. Ingresó inicialmente con riesgo de vida, pero los últimos reportes indican que permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva con politraumatismos y en estado estable.

Por su parte, el camionero, mayor de edad y oriundo de Corrientes, resultó ileso y ya fue dado de alta del centro médico.

Ruta Cortada por Peritajes



A raíz del accidente, la circulación en ambos carriles de la Ruta 51 fue interrumpida de manera provisoria mientras el personal de la Policía Científica realiza las tareas de peritaje correspondientes para determinar la mecánica del hecho.

En el lugar trabajaron intensamente efectivos del Destacamento Vial La Madrid, el Destacamento San Jorge, personal de Bomberos de Laprida y el servicio de emergencias local.

(Noticia en desarrollo. Se aguardan los reportes oficiales con la identidad de las víctimas fatales y el avance de la investigación).