Video: Violento choque entre dos camionetas, no hubo heridos

Un fuerte accidente de tránsito se registró en la mañana de este miércoles en la intersección de José Luis Torres y Chacabuco, cuando dos camionetas Volkswagen Amarok colisionaron violentamente.

El siniestro ocurrió alrededor de las 9:30 y dejó como saldo importantes daños materiales en ambos vehículos. Afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas fatales. Una persona fue asistida en el lugar por una ambulancia del Servicio de Salud Pública Municipal y, tras recibir las primeras atenciones, no necesitó ser trasladada al hospital.

Producto del choque, una de las camionetas sufrió un fuerte impacto en el lateral izquierdo, lo que provocó que realizara un trompo y quedara en dirección contraria a su circulación. La otra unidad terminó con severos daños en la parte frontal.

El tránsito en la zona se encuentra parcialmente interrumpido y es asistido por efectivos del Comando de Patrullas de Olavarría de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.