Un auto despistó en la Ruta Nacional 226 a 20 km de Olavarría

Este domingo 18 de enero, alrededor de las 00:30 horas, se produjo un despiste automotor a la altura del kilómetro 319 de la Ruta Nacional 226. Al arribar al lugar, el personal del Comando de Prevención Rural (CPR) constató que un vehículo Chevrolet Cruze, dominio AC-045-LN, había quedado posicionado sobre la banquina.

El conductor del rodado de 56 años, resultó ileso. Según se informó oficialmente, el hombre no sufrió heridas tras el incidente.

En el lugar trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios de Olavarría, a bordo de la Unidad N° 32, bajo las órdenes del Oficial Subayudante Mario Cangran. Los voluntarios procedieron a desconectar la batería del automóvil para evitar cortocircuitos y prevenir posibles incendios.

Efectivos del CPR permanecieron en el sector realizando tareas de señalización con balizas encendidas para garantizar la seguridad en el tránsito. Finalmente, a las 06:20 horas, arribó una grúa retirándose el conductor junto con el personal del auxilio mecánico.