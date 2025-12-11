Un motociclista con golpes tras un choque
Un choque entre una motocicleta y un automóvil dejó como saldo a un hombre con heridas leves, quien debió ser atendido en el lugar por personal del hospital municipal «doctor Héctor Cura».
El siniestro se produjo en la intersección de las calles Junín y Dorrego.
En el lugar, una motocicleta marca Motomel de 125 centímetros cúbicos, conducida por un hombre de alrededor de 40 años, impactó contra un Volkswagen Polo Classic.
Según se informó, el auto intentaba ingresar a la calle Dorrego cuando ocurrió la colisión.
A raíz del hecho, personal del Servicio de Salud Pública concurrió al lugar y asistió al motociclista, quien no fue derivado al nosocomio local.
Efectivos del Comando de Patrullas de Olavarría trabajaron en la escena para organizar el tránsito, que se vio parcialmente interrumpido.
(En Línea Noticias)