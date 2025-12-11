Un motociclista con golpes tras un choque

​Un choque entre una motocicleta y un automóvil dejó como saldo a un hombre con heridas leves, quien debió ser atendido en el lugar por personal del hospital municipal «doctor Héctor Cura».

​El siniestro se produjo en la intersección de las calles Junín y Dorrego.

En el lugar, una motocicleta marca Motomel de 125 centímetros cúbicos, conducida por un hombre de alrededor de 40 años, impactó contra un Volkswagen Polo Classic.

​Según se informó, el auto intentaba ingresar a la calle Dorrego cuando ocurrió la colisión.

​A raíz del hecho, personal del Servicio de Salud Pública concurrió al lugar y asistió al motociclista, quien no fue derivado al nosocomio local.

​Efectivos del Comando de Patrullas de Olavarría trabajaron en la escena para organizar el tránsito, que se vio parcialmente interrumpido.

https://youtu.be/9NCB54i0Ud4

​(En Línea Noticias)