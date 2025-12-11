Un allanamiento en Olavarría permitió recuperar elementos robados y avanzar en tres investigaciones por hurto y robo. El procedimiento se realizó en un domicilio de Laprida 100, donde vive un olavarriense de 29 años.

La intervención surgió a partir de una denuncia formulada el 28 de noviembre. Ese día, una mujer advirtió el ingreso a su vivienda de Celestino Muñoz 1600 y la sustracción de un televisor, un comando de consola, prendas de vestir y una garrafa de 10 kilos. Personal del Grupo Técnico Operativo inició tareas de análisis y, luego de distintas averiguaciones, vinculó al sospechoso con el hecho. Por este motivo, la fiscalía solicitó la orden judicial.

El operativo se llevó a cabo con apoyo de la U.P.P.L. Durante el allanamiento, los agentes recuperaron un Smart TV Noblex de 32 pulgadas, ocho remeras, un comando de consola, una garrafa y un teléfono celular Samsung Galaxy que será sometido a pericias. Además, localizaron una caja de herramientas vinculada a otra causa por hurto y una motosierra relacionada con una investigación por robo.

A continuación, los efectivos notificaron al olavarriense de la formación de causa en los tres expedientes, conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal. En paralelo, los instructores judiciales dispusieron que continúe el proceso en libertad bajo los parámetros del artículo 161 del mismo código.