Un turista de Olavarría fue víctima de un “trapito” y el hombre terminó aprehendido por extorsión

Un turista de Olavarría fue víctima de un hecho de extorsión en la ciudad de Necochea, cuando un joven de 22 años le exigió dinero a cambio de “cuidar” su vehículo. El episodio ocurrió en la esquina de calles 2 y 79 y derivó en la aprehensión del sospechoso, quien además circulaba en una motocicleta con pedido de secuestro activo.

Según se informó, la víctima, un joven de 23 años oriundo de Olavarría, denunció que una persona que se encontraba en la zona le exigió la suma de 10.000 pesos para “cuidar” su automóvil, advirtiéndole que, en caso de no acceder, debía retirarse del lugar. Ante la negativa del turista, se produjo una discusión.

Al arribar personal policial, se procedió a la aprehensión del individuo señalado, quien se movilizaba en una motocicleta Gilera Smash 110 cc de color azul, sin dominio colocado. Al cursar los datos del rodado por el sistema informático policial, se constató que la motocicleta registraba un pedido de secuestro activo, requerido por la UFI N.º 20, con fecha del 16 de diciembre de 2025.

En consecuencia, el motovehículo fue secuestrado y el aprehendido trasladado a la comisaría jurisdiccional, donde se cumplimentaron los recaudos legales correspondientes.

Interviene en la causa la UFI N.º 01 del Departamento Judicial Necochea, que investiga el hecho bajo las figuras de extorsión y encubrimiento.

Fuente: Diario Necochea