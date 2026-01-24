Vecinos de Pueblo Nuevo, preocupados por hechos violentos y descontrol durante la madrugada

Ph: Ilustración.

Vecinos del barrio Pueblo Nuevo expresaron su preocupación por reiteradas situaciones de descontrol y hechos violentos que se registran durante la madrugada en los alrededores de distintos locales nocturnos del sector.

Según relataron, en distintas oportunidades se produjeron gritos, peleas entre grupos de jóvenes, golpes de puño, piedrazos y botellas rotas, lo que genera temor y molestias entre quienes viven en la zona. En algunos episodios fue necesaria la intervención policial para dispersar a los involucrados.

Los vecinos señalaron la falta de controles y manifestaron su inquietud ante la continuidad de este tipo de hechos. En ese sentido, advirtieron sobre el riesgo de que ocurra una situación de mayor gravedad si no se adoptan medidas preventivas.

Finalmente, plantearon la necesidad de una mayor presencia y control durante la madrugada para evitar nuevos episodios de violencia en el barrio.