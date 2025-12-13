El Municipio de Olavarría informó que personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana secuestró restos de carne en un operativo por venta clandestina de carne Olavarría. La investigación la lideró el Comando de Prevención Rural, que detectó que un hombre ofrecía el producto a través de redes sociales.

El Municipio de Olavarría informó que, el último viernes, personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana secuestró restos de un animal, presuntamente un ovino, que un hombre transportaba en un vehículo particular sobre avenida Pellegrini al 3500. La acción se realizó tras una investigación del Comando de Prevención Rural, que detectó la venta clandestina de carne a través de redes sociales.

Procedimiento y secuestro

El operativo se realizó el último viernes sobre avenida Pellegrini al 3500. Allí, el hombre vendía carne desde su vehículo, incumpliendo medidas sanitarias y bromatológicas.

Los agentes decomisaron los restos de carne y clasificaron las actuaciones como “Averiguación de ilícito” e “Infracción al artículo 206 del Código Penal” por violar la Policía Sanitaria Animal. Luego, enviaron el expediente a la Ayudantía Fiscal en Delitos Rurales, a cargo del doctor Juan Mañero.

Por su parte, el conductor quedó demorado y a disposición de la Justicia.

Continuidad de controles y apoyo a carnicerías locales

El Municipio destacó que estas tareas forman parte de los trabajos preventivos permanentes, coordinados con las unidades de seguridad e investigación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en Olavarría.

Además, el operativo refuerza el compromiso asumido por el intendente Maximiliano Wesner con los carniceros locales. Por lo tanto, el objetivo es desalentar la venta clandestina de carne y la faena ilegal, protegiendo los comercios habilitados.

Riesgos para la salud y recomendación a la comunidad

El Municipio recordó que comprar carne únicamente en locales habilitados protege la salud pública y respalda la actividad económica de las carnicerías registradas. En cambio, los alimentos adquiridos de manera clandestina no reciben controles bromatológicos y representan un riesgo sanitario.

Por lo tanto, cualquier información sobre venta irregular de carne puede denunciarse mediante WhatsApp a Vecinos En Red (2284 544817).

Cómo sumarse a Vecinos En Red (VER)

VER es la red de prevención ciudadana que ya integran miles de olavarrienses. Los vecinos interesados deben enviar un mensaje por WhatsApp solicitando la adhesión y aportar datos básicos de contacto. De esta manera, podrán alertar de inmediato al Centro de Monitoreo Municipal sobre cualquier situación irregular.