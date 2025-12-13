Andrés Gil Domínguez advierte sobre riesgos de la “ley de modernización laboral”

El abogado Andrés Gil Domínguez advirtió sobre los posibles efectos de la ley de modernización laboral, que actualmente se discute en el Congreso. Según indicó, el proyecto modifica de manera integral y regresiva el sistema de protección laboral, limita la negociación colectiva y restringe la participación social en su debate.

Qué señala Gil Domínguez sobre la iniciativa

De acuerdo con su análisis:

Amplios sectores de trabajadores podrían quedar fuera de la tutela del derecho laboral y pasar al régimen autónomo del Código Civil y Comercial.

La negociación colectiva se vería debilitada.

No se reconocen las transformaciones derivadas del desarrollo científico y tecnológico.

Se afectaría la independencia judicial al obligar la adhesión irrestricta a los fallos de la Corte Suprema, sin permitir excepciones fundadas.

El proyecto aborda materias impositivas desde el Senado, lo que contravendría el artículo 52 de la Constitución.

Comparación con leyes debatidas previamente

Gil Domínguez destacó que, a diferencia de leyes como la de Matrimonio Igualitario, el Código Civil y Comercial o la Ley de Acceso a la Información Pública, que fueron precedidas por debates plurales, inclusivos y federales, esta iniciativa se tramita de manera exprés. Según indicó, esto limita la deliberación pública y la participación social.

Consecuencias para la democracia

El abogado advirtió que la forma en que se sancionaría la ley podría erosionar la función deliberativa de la democracia y debilitar la protección de los sectores más vulnerables en el ámbito laboral.