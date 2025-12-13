El Club Colonias y Cerros no participará de los torneos de la Liga de Fútbol de Olavarría en 2026

El Club Colonias y Cerros informó que durante el año 2026 no competirá en los torneos organizados por la Liga de Fútbol de Olavarría. La decisión afecta tanto a las divisiones inferiores como a las categorías superiores.

En un comunicado, la institución agradeció a todas las personas que formaron parte del club a lo largo de los años, así como a los dirigentes de la Liga de Fútbol de Olavarría, a los dirigentes de los distintos clubes que integran la liga, al periodismo y al público en general.

El mensaje del club estuvo firmado por Marcelo Gadea, en representación de la institución.